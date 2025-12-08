Santo Domingo.-A propósito de los apresamientos por el fraude millonario en el Seguro Nacional de Salud (Senasa), la Asociación Nacional de Empresas e Industrias Herrera (ANEIH) pidió a la Procuraduría General de la República (PGR) mantener su compromiso con una política de cero tolerancia a la corrupción, sin excepciones ni distinciones.

La entidad sostuvo que el país no puede permitirse retrocesos en materia de institucionalidad.

Los representantes del gremio señalaron que los hechos recientemente revelados sobre irregularidades en el Senasa requieren que las autoridades profundicen las investigaciones hasta las últimas consecuencias.

Como sector empresarial, advirtieron que la corrupción, proceda del ámbito público o privado, erosiona la confianza, distorsiona la competencia, afecta la inversión y causa un grave daño al clima de negocios.

La ANEIH indicó que cuando se desvían recursos públicos destinados a salud, educación, seguridad o programas sociales, la ciudadanía recibe servicios más caros, más lentos y de menor calidad. Además, alertó que estas prácticas fomentan redes criminales, la impunidad y el debilitamiento del Estado.

Rechazo a malas prácticas en el sector privado

El gremio recordó que históricamente ha cuestionado las malas prácticas dentro de la administración pública y consideró inaceptable que actores privados se involucren en acciones contrarias a los principios éticos que deben regir la actividad económica.

En un comunicado, la entidad resaltó que un país donde la ciudadanía pierde confianza en sus instituciones y en sus sectores productivos pone en riesgo la salud democrática de la nación.

La ANEIH afirmó que no se debe permitir que ese deterioro se normalice, pues afecta la cohesión social y la percepción de justicia. A su juicio, la transparencia debe ser un valor irrenunciable para el desarrollo del país.

Llamado a una justicia independiente y sin presiones

En ese sentido, el gremio exhortó a que la justicia actúe con independencia, sin presiones externas y sin tomar en cuenta jerarquías ni posiciones sociales.

Sostuvo que todo aquel que resulte responsable debe responder ante la ley, conforme lo establece el sistema democrático y el ordenamiento jurídico vigente.

Compromiso empresarial con la transparencia

La ANEIH reiteró su disposición de seguir promoviendo prácticas empresariales transparentes, íntegras y alineadas con el desarrollo sostenible del país.

La entidad insistió en que los sectores público y privado deben actuar con responsabilidad para preservar la confianza, la competitividad y la institucionalidad de la República Dominicana.