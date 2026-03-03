Santo Domingo. – La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EDEESTE) informó que durante 2025 ha invertido RD$842,183,798.24 en la reposición de equipos dañados por manipulación ilegal, sabotajes y conexiones irregulares, una situación que, según la entidad, amenaza la sostenibilidad del servicio eléctrico en su zona de concesión.

Un reporte de la Dirección de Gestión de Pérdidas detalla que fueron reemplazados 1,546,588 materiales eléctricos esenciales, entre ellos medidores electrónicos, sellos de seguridad, bases para medidores y cables de acometida, dispositivos fundamentales para garantizar una medición transparente, estabilidad en la red y continuidad en el suministro.

La distribuidora advirtió que el fraude eléctrico se ha convertido en uno de los principales factores que afectan la calidad del servicio. Cada medidor intervenido o cada conexión ilegal provoca sobrecargas, interrupciones, desbalances técnicos y eleva el riesgo de incendios y accidentes eléctricos, además de constituir un delito.

Impacto más allá de lo económico

EDEESTE explicó que las pérdidas no se limitan al aspecto financiero. El uso de recursos para reponer equipos vandalizados reduce la capacidad de inversión en modernización de redes, automatización, mantenimiento preventivo y mejora del voltaje, afectando directamente a los usuarios que cumplen con el pago del servicio.

Como ejemplo, la empresa citó lo ocurrido en el municipio de Quisqueya, donde en tres ocasiones fueron destruidos cientos de medidores recién instalados en establecimientos comerciales. Estos actos obligaron a redirigir brigadas técnicas y fondos operativos que estaban destinados a proyectos de mejora en otras comunidades.

Puedes leer: CUED resalta inversión de RD$1,488 millones para mejorar la calidad del servicio eléctrico

“Cuando se manipulan las redes o se destruyen medidores, no se perjudica a una empresa, sino a comunidades completas que dependen de un servicio estable para su desarrollo”, indicó la entidad.

Llamado a la responsabilidad colectiva

La empresa reiteró que estas prácticas profundizan el déficit financiero del sistema eléctrico y comprometen su seguridad energética, incrementando los costos operativos de toda la cadena del sector.

En ese sentido, hizo un llamado a la conciencia ciudadana y anunció que continuará fortaleciendo la coordinación con las autoridades para impulsar acciones legales contra quienes incurran en fraude.

EDEESTE reafirmó su compromiso de trabajar por un servicio eléctrico más eficiente, transparente y sostenible, e instó a la población a denunciar cualquier acto que atente contra la infraestructura y el bienestar común.