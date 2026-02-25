CUED resalta inversión de RD$1,488 millones para mejorar la calidad del servicio eléctrico

Santo Domingo. – El Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED) informó que las empresas Edesur, Edenorte y Edeeste ejecutaron intervenciones en 67 subestaciones eléctricas como parte de un plan de fortalecimiento de la infraestructura energética, con una inversión de RD$1,488 millones, impactando positivamente a 1,625,803 clientes mediante mejoras en la calidad y estabilidad del servicio.

El organismo, presidido por Celso Marranzini, destacó además el desempeño financiero del sistema durante 2025, año en el que las distribuidoras alcanzaron una cobranza récord de RD$126,574 millones, reflejo de una mayor eficiencia operativa y de gestión.

Mejora de redes y transformación del sistema

Entre los trabajos realizados se incluye la instalación de 11 nuevos transformadores de potencia y la rehabilitación de 978 kilómetros de redes de media y baja tensión, con una inversión de RD$999 millones, beneficiando a 616,848 usuarios.

Asimismo, se instalaron 566,879 medidores eléctricos, con una inversión de RD$4,258 millones, lo que permitió optimizar la facturación y mejorar la calidad del servicio para igual número de clientes.

Regularización y nuevos usuarios

El CUED señaló que las distribuidoras incorporaron 357,888 nuevos clientes y realizaron 882,741 adecuaciones de suministro, inspecciones, normalizaciones y correcciones de irregularidades.

Como parte del combate al fraude eléctrico, se ejecutaron 92,642 desmantelamientos por conexiones irregulares y se detectaron 1,004 casos de hurto de energía, resultado de operativos realizados junto a la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (PGASE).

También se implementó un sistema moderno de control en comunidades con servicio en modalidad prepago, beneficiando a más de 235,000 usuarios.

Proyectos futuros para fortalecer el servicio

De cara al futuro, el CUED informó que las EDE proyectan la construcción de 22 nuevas subestaciones y la repotenciación de otras 52, con una inversión plurianual estimada en US$275 millones hasta 2028, orientada a garantizar la continuidad del servicio y reducir pérdidas técnicas y no técnicas.

El plan también contempla la adquisición de 13 transformadores de potencia adicionales y la ejecución de un programa de eficiencia energética en alumbrado público, que incluye la instalación de 250,000 luminarias y un sistema de telegestión.

Durante 2025, las empresas distribuidoras enfocaron sus esfuerzos en satisfacer la demanda eléctrica, fortalecer la gestión operativa y optimizar el uso de los recursos financieros, en línea con las prioridades estratégicas del sector eléctrico nacional.