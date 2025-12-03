SANTO DOMINGO.– La Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (PGASE), con el apoyo técnico de Edenorte, realizó un amplio operativo antifraude en distintos sectores de Santiago y en municipios aledaños, con el objetivo de combatir conexiones ilegales y manipulación del servicio eléctrico.

La intervención abarcó sectores urbanos y rurales como Monte Adentro, Gurabo, Villa Olga, Las Cayenas, Reparto Peralta, Los Pepines, Las Charcas, El Invi y Ensanche Libertad, además de una envasadora de agua en Santiago Oeste, así como operativos en los municipios de Navarrete y San José de las Matas.

Durante el operativo fueron levantadas cuatro actas por conexión ilegal en establecimientos comerciales e industriales. Asimismo, 14 contadores fueron enviados al Instituto Dominicano de la Calidad (Indocal) para su verificación técnica.

La acción estuvo encabezada por el procurador de corte José Aníbal Carela, titular interino de la PGASE, junto a un equipo de fiscales que recorrieron puntos donde se detectaron irregularidades graves en el uso y manipulación del servicio eléctrico.

Entre los casos detectados se levantaron actas por conexiones fraudulentas en:

Una villa en Quinigüa , municipio Villa González

, municipio Villa González La carnicería Meat Pekín Dominicana , en Villa Olga

, en Villa Olga Mister Grilled Restaurant , en Villa Progreso

, en Villa Progreso El Super Colmado La Chercha, en el Ensanche Libertad

En todos los casos, las autoridades confirmaron que se trataba de conexiones irregulares deliberadas, realizadas para evadir el registro real del consumo energético, afectando directamente la sostenibilidad del sistema eléctrico.