Santo Domingo.– Ya suman ocho las personas arrestadas por el Ministerio Público en la investigación del presunto fraude millonario que supera los 12 mil millones de pesos en el Seguro Nacional de Salud (Senasa).

La jornada incluyó interrogatorios iniciados el sábado y una serie de allanamientos en busca de evidencias.

Detención de Santiago Hazim

El caso lo encabeza el exdirector de Senasa, Santiago Hazim, quien se presentó la tarde del sábado en la Procuraduría General de la República (PGR) para ser interrogado y, cerca de la medianoche, quedó detenido y enviado a la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en el Distrito Nacional.

Su abogado, Miguel Valerio, afirmó que en un plazo de 48 horas el Ministerio Público deberá solicitar medida de coerción.

También fue arrestado el exgerente financiero de Senasa, Gustavo Messina, quien previamente se había puesto a disposición de las autoridades tras conocerse el inicio de las investigaciones.

Otro de los detenidos es el médico Francisco Iván Minaya, exgerente de Servicios de Salud de la ARS estatal, quien quedó bajo arresto junto a Hazim.

Lista de los detenidos y operación de allanamientos

Completan la lista de apresados: Germán Rafael Robles Quiñones, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.

El Ministerio Público informó que, como parte de la operación, se realizaron 12 allanamientos en los que participaron 25 fiscales y más de 200 agentes de la Policía Nacional.

Una investigación que sigue en expansión

La investigación, liderada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), bajo la coordinación de Mirna Ortiz, aún no define el monto total del fraude, que podría ser mayor al estimado inicialmente.

Las autoridades indicaron que más personas físicas y jurídicas continúan bajo investigación, con miras a ser judicializadas conforme avancen las indagatorias.