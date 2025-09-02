El proceso actual se mantendrá sin cambios mientras se ajustan aspectos operativos.

Santo Domingo. – La Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo informó que ha decidido postergar temporalmente la aplicación de la nueva directriz que requerirá entrevistas presenciales para solicitantes que actualmente califican para la exención de entrevista.

Medida aún no entra en vigor

Michelle Angulo, portavoz de la sede diplomática, explicó que la medida aún no ha entrado en vigor debido a que se encuentran finalizando los detalles operativos para su implementación.

Mientras tanto, aclaró que continuará vigente el procedimiento actual de exención de entrevista para quienes cumplan con los requisitos establecidos.

Embajada busca un proceso ordenado

La decisión busca garantizar un proceso ordenado y transparente en medio de la alta demanda de solicitudes de visa en el país.