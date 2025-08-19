AEROPUERTO LAS AMÉRICAS. – Un nuevo grupo de 70 dominicanos llega este martes al país, repatriado por el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, según un listado, enviado a las autoridades nacionales.

Empero informes obtenidos en el Aeropuerto de Las Américas, dan cuenta de que la cantidad de repatriados, podría aumentar y que muchos de los que vienen guardaban prisión por la comisión de diversos delitos en los Estados Unidos.

Llegan 70 dominicanos repatriados desde Estados Unidos, con posible aumento en la cifra

También vienen criollos que fueron arrestados en redadas que, contra los extranjeros ilegales, llevan a cabo las autoridades estadounidenses en diferentes lugares y estados del territorio norteamericano.

Los nacionales están previsto llegar al aeropuerto de Las Américas después del mediodía, en un avión fletado por el Servicio de Inmigración y Aduanas, escoltados por varios agentes de ese organismo.

Para recibir a los repatriados, las autoridades de Migración y el Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria (CESAC), forman un cordón y bajan uno por uno a los criollos a quienes conducen luego, al Centro de Acogida en Haina, San Cristóbal.

En ese recinto, las autoridades proceden a depurar a los criollos y luego entregados a sus familiares que están diseminados en diferentes lugares del territorio nacional.

Se dijo que los criollos que vienen luego de cumplir condenas en diferentes cárceles estadounidenses, estaban acusados de tráfico de drogas, crimines, falsificación de documentos, fraudes, robos y asaltos, entre otros delitos.

En tanto que los que vienen por redadas, fueron apresados en diversos lugares de Nueva York, Miami, Boston, Los Ángeles, California, Massachussets, entre otros lugares estadounidenses, donde se mantiene la persecución contra los extranjeros ilegales.