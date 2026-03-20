En la Escuela España, con más de mil estudiantes, en Villas Agrícolas, no hay policía.

SANTO DOMINGO.- De los 7,839 centros educativos públicos que hay en el país, en apenas 1,800 hay presencia de la Policía Escolar, lo que significa que en el 77% de los planteles escolares no tienen agentes de seguridad.

Por lo que solamente en el 23% de las escuelas los estudiantes y maestros disponen de este tipo de seguridad.

Tras 24 años de su creación, la Policía Escolar, que trabaja en coordinación con el Ministerio de Educación, no ha podido cubrir todos los centros en los que se reporta desde hace varios meses un pico de violencia.

María Magdalena Figueroa

Según informes de ejecución presupuestaria, el Ministerio de Educación destina entre RD$680 y RD$700 millones anuales para la operatividad de la Policía Escolar.

Faltan agentes

Durante un recorrido de El Nacional por centros educativos de la capital, se pudo constatar la ausencia de agentes de la Policía Escolar, incluso en sectores de alta conflictividad como Cristo Rey y Capotillo.

En el caso del Instituto Politécnico Ángeles Custodio, ubicado en Cristo Rey, su directora Raquel Capellán Castaños señala que en varias ocasiones ha enviado, sin suerte, cartas a la entidad solicitando un agente.

La Policía Escolar, creada hace 24 años, no ha logrado cubrir todas las escuelas en necesidad

“Nos han informado que una promoción que iba a salir y no… al fin y al cabo no nos enviaron nada”, declaró la directora del plantel, en el que estudian 1,460 alumnos.

“Aquí tenemos auxiliares de Policía Escolar, pero son los que trabajan aquí dentro. Hasta ahora me parece que ellos no tienen las herramientas como tal, porque son auxiliares, las herramientas de intervenir en situaciones”, agregó la directora escolar.

En la misma situación se encuentra el Liceo Capotillo, ubicado en el sector del mismo nombre.

A pesar de que la escuela opera en un barrio de alta conflictividad social, el centro educativo no cuenta con un agente de la Policía Escolar.

Su directora, María Magdalena Figueroa, explicó que la vigilancia de la entrada depende exclusivamente de porteros que no cuentan con armamento ni formación policial.

En ese sentido, detalló que las situaciones se manejan internamente a través del equipo de gestión y orientación y que, en casos de mayor gravedad, deben recurrir al destacamento más cercano de la Policía.

“Tenemos alrededor de tres años ya sin policía. Teníamos una chica aquí asignada, pero ella era prestada de la policía normal y se la llevaron, y desde entonces nosotros no tenemos Policía Escolar”, explicó la directora.

“Aquí últimamente el foco de violencia ha bajado, allá a nivel dentro del centro. Porque antes eso era en la semana y mensual. Pero gracias a Dios últimamente ha bajado un poco, los chicos están un poquito más juiciosos”, indicó.

Violencia escolar

En los últimos meses ha habido un recrudecimiento de hechos violentos en escuelas del país, sobre todo del sector público, en los que estudiantes desafían a maestros y sostienen riñas con otros alumnos.

Como mecanismo de control, prevención y seguridad, desde el 2002 el país cuenta con la Dirección Especializada de la Policía Escolar, creada por Decreto No. 223-02, emitido el 20 de marzo del referido año.

La principal función de la entidad, que trabaja de manera coordinada con el Ministerio de Educación, es salvaguardar la integridad física de los estudiantes, docentes, personal administrativo y visitantes dentro de los planteles escolares públicos.

La redacción de El Nacional intentó comunicarse con el recién designado director de la Policía Escolar, general Juan Sebastián Guzmán Toribio, para abordar la operatividad de la entidad y el criterio que utiliza para la asignación de agentes especializados en escuelas. Sin embargo, no fue posible.