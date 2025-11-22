Santo Domingo.-En las cárceles de República Dominicana se origina el 80% de las extorsiones, declaró este sábado el director general de Servicios Penitenciarios, Roberto Santana.

El funcionario habló durante la inauguración de la primera etapa del Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, ubicado en el municipio San Antonio de Guerra.

En ese sentido, Santana afirmó que en este nuevo centro penitenciario, no mandarán los delincuentes, sino el Estado dominicano.

De igual modo, aseguró que el centro cuenta con un personal capacitado, “íntegro y honesto”, que, a su vez, es permanentemente vigilado “para que no se equivoque”.

“Tendremos un centro operado por un personal multidisciplinario especializado. Todo el que está aquí, pasó primero por la escuela desde hace ocho meses y, junto con esto, hay un aferramiento a la doctrina”, declaró el intendente.

Las Parras

El nuevo recinto cuenta con un centro de monitoreo, controles de acceso automatizados, sistemas de videovigilancia, sensores y áreas específicas para fuerzas especiales.

La primera etapa de la cárcel Las Parras fue entregada con la presencia del magistrado Jorge Subero Isa, expresidente de la Suprema Corte de Justicia y presidente de la Comisión Penitenciaria. / Alexis Monegro.

También tiene una sala de audiencias interna para facilitar procesos judiciales sin necesidad de traslados riesgosos, aulas educativas, talleres de costura e iglesias.

De igual modo incluye áreas acondicionadas para visitas infantiles y conyugales, con supervisión controlada.

RD$2,300 millones

El Ministerio de Vivienda intervino la obra con una inversión superior a los 2,300 millones de pesos.

Cárcel Las Parras. / Alexis Monegro Cárcel Las Parras. / Alexis Monegro

“Nos propusimos resolverlos con eficiencia y garantizando que la infraestructura cumpliera con los más altos estándares de seguridad y funcionalidad”, declaró el ministro Carlos Bonilla.

Estuvieron presentes el presidente de la Comisión para el Seguimiento al Plan de Reforma Penitenciaria, Jorge Subero Isa, el director de Indotel, Guido Gómez, y el procurador adjunto, Rodolfo Espiñeira.