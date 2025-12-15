El director de Servicios Penitenciarios y Correccionales, Roberto Santana, informó que, por razones de seguridad, dispuso el traslado a la cárcel de Las Parras, en lugar de Najayo, de los imputados en el caso Senasa, a quienes anoche se les impuso prisión preventiva por 18 meses.

Santana explicó que esta decisión fue comunicada por escrito al juez Rigoberto Sena, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, quien dictó la medida de coerción.

A Las Parras fueron trasladados Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector del Senasa y señalado como cabecilla del entramado de corrupción, así como Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ada Ledesma Ubiera y Ramón Alan Speakler Mateo.

Santana detalló que en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva permanecen Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella.

Aclaró que, contrario a versiones difundidas en medios de comunicación, el juez Sena solo impuso prisión domiciliaria a Eduardo Read Estrella, mientras que a los demás les otorgó libertad bajo fianza.

Precisó que Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo serán puestas en libertad tan pronto paguen la fianza correspondiente.

Cerca del mediodía, Read Estrella esperaba su traslado a la residencia para cumplir la prisión domiciliaria, mientras que las dos mujeres aguardaban el pago de la fianza.

Apresamientos

Pasadas las 5:00 de la tarde del sábado 6 de diciembre, fueron detenidos los principales imputados del caso Senasa, luego de que se presentaran voluntariamente ante la Procuraduría General de la República para ser interrogados.

Posteriormente, fueron trasladados a la cárcel provisional del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en el Distrito Nacional, donde permanecieron recluidos hasta la noche de ayer.