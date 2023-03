El cáncer de Danilo

Es bien conocida la capacidad y la vocación de mentir, de manera cínica y burlona, del expresidente Danilo Medina. Es un mentiroso patológico.

Perdónenme, pero no creo en el “cáncer temprano de próstata” que le descubrieron hasta que le informe al país, ¿cuál fue el doctor que lo diagnosticó? ¿cuál es el procedimiento que está utilizando?, ¿en qué hospital de Estados Unidos?, ¿el Anderson, de Houston, considerado el mejor hospital de cáncer del mundo?, ¿si le están aplicando radio o quimioterapia? ¿si lo operaran de manera robótica? Sería buena saber si está encapsulado y por lo tanto no hay peligro de metástasis, teniendo en cuenta que el cáncer de próstata, cuando está “encapsulado” no suele ser letal.

En la República Dominicana se diagnostican alrededor de 5 mil cánceres de próstata todos los años. dado el avance de la medicina, hoy día nadie debería morir de cáncer de próstata, sobre todo si es atendido preventivamente.

Creo que el país tiene derecho a saber todos los detalles y pormenores tratándose de un expresidente de la República sobre el cual pesan serias sospechas de malversación de fondos y desfalco contra el Estado. Recuerdo que cuando el doctor José Francisco Peña Gómez fue diagnosticado con cáncer de páncreas lo informó al país. Lo mismo hizo Freddy Beras Goico, entre otras figuras de primer orden nacional.

En cualquier caso, sea cierto o no, la enfermedad, no le impide enfrentar la justicia. En las cárceles dominicanas hay cientos de reclusos con cáncer, hepatitis, neumonía, sífilis, diabetes, tuberculosis, sida, cardiopatía, etc., condenados a largas penas, la mayoría de manera preventiva, sin que nadie se ocupe de ellos ni reclame el cumplimiento del debido proceso, ni la presunción de inocencia, simplemente por son los hijos del pollero, sin nombre ni abolengo.

Si lo del cáncer de Danilo es cierto y no una patraña para hacerse la víctima, de lo que es perfectamente capaz, espero sinceramente que se recupere, como también espero que no sea un obstáculo para responder ante los tribunales los desmanes que se cometieron durante los ocho años que se mantuvo al frente del Estado.

El pueblo debe recordar que Danilo dijo en reiteradas ocasiones que solo aspiraría a ser presidente durante 4 años, ni uno más, que luego se iría para su casa. No fue así, se reeligió una primera vez y lo intentó por tercera vez, provocando el rechazo del país y dividiendo el partido que lo llevó al poder de la mano de su amigo, socio y compañero Leonel Fernández.

De igual modo dijo que cancelaría a los funcionarios hasta por el rumor público, pero en ocho años no canceló a nadie. Igualmente dijo que llamaría a los funcionarios para pedirle explicación de las acusaciones y si no lo convencían, los sacaría del gobierno, cosa que nunca hizo.