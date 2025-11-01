El caso de Pablo Ross

Pablo Ross, tras cumplir siete de los 10 años a que se le ha condenado por un hecho tan lamentable co­mo grave, se encuentra en­fermo de cáncer de prósta­ta con posible metástasis en pulmones. He sido pa­ciente de cáncer y me ima­gino lo que es padecer esa enfermedad en prisión.

Pablo Ross no me agrada como persona, desde an­tes de cometer los hechos por los cuales se le conde­naron. Ross ha tenido en prisión un comportamien­to ejemplar.

No es gracioso pedir su li­bertad a partir del hecho cometido y tomando en cuenta la tasa de rechazo que generan sus radicales posturas políticas y de es­trategias de mercadeo.

Pero, para el caso, la razón y la justicia, llaman a que se le otorgue libertades. Cum­ple con lo necesario y más que eso.

Ross es el tipo de persona que te “cae muy bien “ o te “cae muy mal”, incluso an­tes de hacer lo que hizo. No es justo que se le manten­ga en prisión si ha purgado con ejemplar comporta­miento, su pena.

Pido su liberación en la misma medida en que so­licito la misma excarce­lación para todos los pri­vados de libertad que cumplen esas mismas condiciones:

1) Haber cumplido más de la mitad de su pena.

2) Haber tenido un com­portamiento adecuado, aportador, no conflicti­vo, en prisión.

La Defensoría Pública ha realizado periódica­mente estudios sobre la población privada de li­bertad y uno de sus re­clamos ha sido justo este: el incumplimiento de las normas de libertad con­dicional o excarcelación de acuerdo con los tér­minos protocolares esta­blecidos.

¿Seguimos pensando la prisión como venganza so­cial irreductible? No es la in­tención de la pena carcelaria reintegrar finalmente a los confinados a la vida social productiva.

Yo traté personalmente a Pa­blo Ross cuando fui su em­pleado en Cadena de Noti­cias. Y mi experiencia no fue buena.

Mucho ego, demasiado ego. Y adoptó medidas en mi contra, pero ¿Es esa una ra­zón para permitirme el si­lencio frente a una situación que le afecta a él y a cientos de privados de libertad en las mismas condiciones?

Pido la libertad de todos los que cumplen con los requi­sitos para ser excarcelados.