El cintillo de RTVD

Es histórico el cintillo en una transmisión de la estatal Radio Televisión Dominicana sobre los aprestos del presidente Luis Abinader con motivo de los actos del 27, Día de la Independencia.

Si el cintillo, que ha dado muchísimo de que hablar, no pasó inadvertido es porque no podía pasar inadvertido. Mientras los periodistas transmitían la salida desde su residencia del Presidente para la sede del Congreso, en la pantalla del canal se pasaba el cintillo que decía: “Ocurrió con la revolución de 1843, liderada por Juan Pablo Duarte, Matías Ramón Mella y Francisco del Rosario Sánchez. Estos tres hombres, conocidos como los trinitarios fundaron la sociedad secreta La Trinitaria, llamada la liga de la independencia, cuyo objetivo era luchar contra la opresión española y lograr la independencia del país. Después de varios enfrentamientos con las fuerzas lograron la independencia de la Republica Dominicana, proclamada oficialmente el 27 de febrero de 1844. Sin embargo no fue reconocida por España hasta 1865”.

De no tratarse de una nueva versión sobre la fundación de La Trinitaria y la proclamación de la independencia parece entonces que se incurrió en un penoso desliz.