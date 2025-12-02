Santo Domingo, RD. – El comunicador El Dotol Nastra anunció el lanzamiento de su primer reality show, un proyecto audiovisual titulado “24/7”, en el que promete mostrar una faceta más cercana y distinta de su vida personal y profesional.

El anuncio fue realizado en el marco de la celebración del segundo cumpleaños de su hija, un momento que sirvió de escenario para revelar que el proyecto lleva más de un mes en proceso de preparación.

El Dotol Nastra

De acuerdo con el comunicador, “24/7” busca ofrecer al público una mirada sin filtros a su día a día, combinando su dinámica laboral con aspectos de su vida familiar, en una propuesta que apuesta por la autenticidad y la conexión directa con la audiencia.

El lanzamiento del reality representa una apuesta profesional significativa, marcada además por un componente emocional, al estar inspirado en la motivación que le brinda su hija, quien se convierte en un eje importante del proyecto.

Aunque aún no se han ofrecido detalles sobre la fecha de estreno ni la plataforma en la que será transmitido, El Dotol Nastra indicó que el reality se encuentra en una etapa avanzada de desarrollo y que próximamente se conocerán más informaciones.