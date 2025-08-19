El escandaloso caso Antipulpo en el tribunal

Al quejarse del voluminoso expediente que el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional tuvo que analizar sobre el caso Antipulpo, su presidenta Claribel Nivar Arias no hizo su mejor defensa sobre la demora para fallar el juicio. Pero tampoco sobre la sentencia que condenó a siete años de prisión y el decomiso de sus bienes a Alexis Medina, en tanto se absolvía a los exfuncionarios imputados en el desfalco por más de cinco mil millones de pesos, según el Ministerio Público, al Estado.

El fallo había sido pautado para las 11:00 de la mañana, pero los jueces subieron a estrado a las 11:51 de la noche del mismo día y lo evacuaron a después de las 4:00 de la madrugada del día siguiente. Pero Nivar Arias parece justificar cualquier error en el volumen del expediente y en el poco tiempo que dice tuvieron los jueces para estudiar las pruebas del Ministerio Público.