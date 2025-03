Madrid.- Miami, Caracas, Madrid… Salir ovacionado de una pista de pádel y que te esperen para pedirte fotos. Recibir el cariño del público hasta apodarse como “el mejor». José ‘The Best’ tiene una empresa de limpieza, aquella que le da de comer, pero desde hace varios años es el limpiador de cristales de las pistas más importantes del mundo.

Junto con un juego de música, bailes, gestos al público y sonrisas, se ha convertido en un estandarte en cualquiera de los eventos a los que acude. Trabaja como autónomo, pero acompaña muchas de las citas del calendario de Premier Pádel, junto a las grandes figuras de la pala a nivel mundial. José Fernández Ruiz acaba de llegar, precisamente, de Estados Unidos, de cumplir un sueño, y atiende a EFE.

De limpiar cristales a ser estrella, la magia de José en pádel

“Contrataron a mi empresa para hacer el mantenimiento de la instalación entera. Venía un refuerzo de gente por las mañanas para dejar el pabellón limpio y luego yo ayudaba a limpiar los baños, cambiar las bolsas de basura… En una de estas me preguntaron si sabía limpiar los cristales. Y, dije ‘claro’”, explica este madrileño.

Antes, los cristales se limpiaban menos asiduamente en las competiciones, una vez antes de cada torneo. Sin embargo, las manchas comenzaban a despistar a los competidores y a impedir buenos tiros de cámara, lo que llevó a los organizadores a buscar alternativas para dejar los vidrios relucientes durante los encuentros.

Ahí, José y su velocidad, acompañada de una dosis de carisma, consiguieron su hueco. “A mí nunca me dijeron lo que tenía que hacer ni cómo tenía que hacerlo. Cuando vi que la gente empezaba a aplaudir, pensé en que tenía que devolverles ese agradecimiento. Un día era un saludo, otro un corazón, otro un pase de torero”, detalla.

Premier Pádel, que esta semana se encuentra en Santiago de Chile en el primer torneo de la temporada en Sudamérica, ha promocionado e incentivado la figura de José, viendo su potencial y el espectáculo que ofrece en la pista.

El inicio de José por los circuitos lo recuerda como algo bonito. Al principio le llamaban para que hiciese ‘el show’, pero él matizaba que simplemente limpiaba cristales, nada más allá de eso.

“Me encanta pensar que un trabajo de bajo perfil llegue a tantísima gente. No sólo llega, también gusta. Ver cómo se hace, la rapidez… Ver cómo disfruto. Voy limpiando los cristales y voy sonriendo. Yo me lo estoy pasando bien. Si yo me divierto, ellos se están divirtiendo también. Es una pasada”, argumenta. Ahora que forma parte del equipo, que la gente paga la entrada en cierto modo para ver también su actuación, José define como surrealista la experiencia.

En Miami, se levantó y reflexionó sobre cómo llegó hasta ahí. Cada vez que alguien acude a verle a él, considera que es la parte más alta a la que un profesional puede llegar. Asimismo, tiene una relación especial con los DJs del circuito. Explica que con Toni, uno de los encargados de poner la música en los eventos, tiene una conexión que valora para hacer más grande todavía el espectáculo.

“Si voy de rosa, me pone la canción de la Pantera Rosa, por ejemplo. Se crea una atmósfera muy entretenida, muy simpática que a la gente le chifla. Mi entorno y mi familia ahora me llaman ‘The Best’. Un apodo que me pusieron en World Padel Tour (torneo previo que desapareció en 2023), porque era muy rápido trabajando”, desarrolla José.

El circuito de pádel ha encontrado una nueva forma de promocionarse pero, sobre todo, de mantener el ritmo y la atención de la gente en los tiempos muertos, cuando se requiere limpiar la pista.

Nace gracias a José y su genuinidad, pero se mantendrá ante la escalada social del deporte y la necesidad de continuar mejorando cada detalle del mundo del pádel. Un deporte donde ahora, hasta la limpieza, recobra un nuevo interés.

Por: Víctor Castelló