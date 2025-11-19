El polémico incidente de César Peñaló en su evaluación judicial

César René Peñaló Ozuna Aspirante juez TSE

Huele a provocación el altercado que protagonizó con el presidente Luis Abinader y miembros del Consejo Nacional de la Magistratura en la evaluación para juez del TSE. Si sabía que no lo iban a entender ¿para qué se presentó entonces a una evaluación en la que, para colmo, también violó el protocolo? Su conducta no indica otra cosa.

Jeannette Jara Candidata izquierda Chile

Sus perspectivas para el balotaje del 6 de diciembre son inciertas, pero es muy significativo el 26.8 % con que se impuso en la primera vuelta frente al ultraderechista José Antonio Kast, quien corría como favorito en las encuestas. Además del entorno internacional pesa en su contra el apoyo a Kast de los candidatos de derecha.

Sissy Bermúdez Diseñadora

Era una diseñadora versátil. Sus creaciones se caracterizan por un toque nacional a través de la utilización de materia prima del país. En su dilatada carrera no solo elaboró trajes de boda y piezas para grandes eventos, sino líneas de bisutería, joyería y cartera. Con su muerte, a los 91 años, el país pierde a una emblemática diseñadora.