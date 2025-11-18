Benjamín Netanyahu desafía el acuerdo de paz en Medio Oriente

Benjamín Netanyahu Primer ministro de Israel

Su inquebrantable oposición a la creación de un Estado palestino cuestiona aún más el frágil acuerdo de paz promovido por Donald Trump en Medio Oriente. Además de violar de manera consuetudinaria el pacto para detener el genocidio de Israel en la franja de Gaza, respaldado por la comunidad internacional, ahora desafía a su mentor estadounidense.

Michelle Obama Exprimera dama EE. UU.

Tal vez sea verdad su afirmación de que Estados Unidos no está preparado para ser gobernado por una mujer, pero al no estar sustentada en estudio alguno la opinión pierde fundamento. Hillary Clinton y Kamala Harris compitieron con muchas posibilidades e incluso obtuvieron altas votaciones, pero Donald Trump las superó, no por cuestión de género, sino por simpatía.

Desirée del Rosario Investigadora del Intec

Se trata de un aporte al espantoso drama que describió sobre la desigualdad, la exclusión social y las condiciones de vida de la mujer rural. Además de las más afectadas por los desplazamientos forzados por el cambio climático, resaltó que las mujeres apenas son tomadas en cuenta en proyectos de desarrollo. Su exposición plantea un desafío.