El otro huracán

Después de la tormenta Melissa, Re­pública Dominicana debe prepararse para afrontar efluvios de otro huracán no convencional que se cierne sobre el Caribe, donde Estados Unidos des­plegará el portaviones nuclear Gerard Ford, el más grande y moderno del mundo, en adición a la flotilla de ocho buques y un submarino nuclear ancla­dos en la zona.

El presidente Donald Trump ha de­clarado la guerra no territorial contra lo que define como bandas terroristas que trafican drogas desde Venezuela y Colombia hacia Estados Unidos, ante lo cual ha acusado a los presidentes Ni­colás Maduro y Gustavo Petro de obrar como jefes de esos cárteles, por lo que el conflicto involucra a tres Estados.

No es el momento para determinar por dónde anda la razón, sino para ex­presar preocupación porque el mar Caribe, otrora frontera imperial, de repente se convierte en una zona en riesgo de guerra que va más allá de una acometida contra el narcotráfico, que, según Trump, cobra la vida de miles de estadounidenses.

Estados Unidos ofrece 50 mil dólares de recompensa a quien aporte datos que permitan apresar al presidente Maduro, en tanto que el Departamen­to del Tesoro ha incluido a Petro, su es­posa e hijo en la lista Clinton, de perso­nas u organizaciones que tienen rela­ciones con el narcotráfico.

Misiles estadounidenses han hundido una decena de lanchas, ocho en el Cari­be y dos en el océano Pacifico, con sal­do de más de 40 muertos, bajo el argu­mento de que transportaban drogas, al tiempo que el presidente Trump ade­lanta que también se realizarían ope­raciones militares en tierra.

El gobierno dominicano ha dicho que en los últimos cinco años ha decomi­sado 45 toneladas de drogas, frente a 4.8 toneladas incautadas durante el periodo 2004-2020, lo que puede traducirse en mayor eficiencia o en que el territorio nacional fue conver­tido en gran puerto de trasbordo de cocaína.

Cargamentos de drogas que salen desde las costas caribeñas de Vene­zuela y Colombia vienen a parar a Haití y República Dominicana pa­ra ser redirigidos a Estados Unidos y Europa, en tanto los que salen desde el Pacifico van a México, consignados a los mismos destinos, por lo que, si se trata de una guerra contra el narco, el territorio dominicano tendría gran importancia estratégica.

Si el propósito esencial de esa empre­sa bélica declarada al narcotráfico es el de desplazar al régimen de Vene­zuela, entonces el panorama cicló­nico sería mucho más difícil para la Patria de Duarte porque sus vientos serían más destructivos para su en­samblaje económico y político.