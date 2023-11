Debería explicarse el porqué semáforos inteligentes son sustituidos por agentes de la Digesett en algunas intersecciones. Si no es mucho pedir.

El cumple del expresidente Danilo Medina, el viernes, pasó prácticamente inadvertido. La misma gente fue la que hizo la observación. ¿Comentario?

Tiene gracia la versión de que Abinader dividirá su agenda entre actividades proselitistas y oficialistas. Es que se parecen demasiado. ¿Verdad?

Si Eduardo Alberto Then no hizo la mejor de las labores en la Policía, tampoco, para su satisfacción, hizo la peor. Fue más que regular. ¿O no?

En la Policía el general Guzmán Peralta tendrá que superar su gestión en la Digesett. No es por nada, pero existen sus reservas.

¿Sería coincidencia o parte del proceso que tras la oficialización de la alianza PLD, FP y PRD, el PRM convocara sus aliados? Dígannos.

Decía un analista que la encuesta Gallup fue adelantada para minimizar el impacto de la Alianza Rescate RD. ¿Qué les parece?

Virginia Antares, la candidata presidencial de Opción Democrática, se define progresista de verdad. No hacen falta explicaciones. ¿O sí?