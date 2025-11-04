La Secretaría de Asuntos Económicos del Partido Revolucionario Moderno (PRM) considera que el sistema tributario dominicano ya es “particularmente generoso” con los trabajadores, por lo que entiende que indexar los salarios al ritmo de la inflación, de 34,685 pesos a más de 52,000 pesos, como contempla la ley, podría afectar la recaudación del Estado.
De acuerdo con los datos que presenta esta cartera del PRM, dirigido por Francisco Torres, cerca del 78 % de los trabajadores formales en República Dominicana está exento del pago del ISR. Es decir, que solo uno de cada cinco asalariados aporta al fisco.
Argumenta que ese alto nivel de exención evidencia la “generosidad” del sistema tributario hacia los empleados formales. Asimismo, que desde 2017 los tramos del Impuesto sobre la Renta (ISR) se mantienen congelados, una medida que, según dijo, busca evitar una reducción en la base de contribuyentes.
La Secretaría del PRM argumenta que indexar salarios afectaría la recaudación del Estado dominicano
“Ajustar los tramos por inflación ampliaría el número de asalariados exentos y disminuiría los ingresos fiscales… . Ampliar la exención mediante indexación erosionaría aún más la base tributaria del ISR en RD, dado que se combina con una de las tasas marginales más bajas de la región”, sostuvo el órgano económico del PRM.
En ese contexto del hemisferio compara: Mientras países como Argentina, México y Perú no tienen tramos exentos, la RD combina una alta exención inicial con una tasa marginal máxima baja del 25 %, a diferencia del promedio regional de 30 %.
Este órgano agrega que 80 % de los asalariados dominicanos paga 0 % de ISR (exentos). Solo un 10 % de los trabajadores paga en promedio una tasa efectiva de apenas 2 %. La tasa efectiva promedio del universo de contribuyentes de ISR en RD es de tan solo el 6 %, a pesar de que la tasa marginal máxima establecida sea del 25 %.
Menos del 20 % de los asalariados es quien financia casi todo el ISR laboral. Un ajuste automático de los tramos reduciría aún más el aporte de este grupo, por lo que la no indexación de los tramos del ISR desde 2017 es una decisión deliberada para evitar estrechar la base tributaria, priorizando fortalecer la recaudación.
Hasta 50 mil pesos
Por otro lado, Magín Díaz, ministro de Hacienda y Economía, sostuvo ayer durante su participación en La Semanal que el Gobierno estudia colocar un salario exento de impuesto a un tope de 50,000 pesos al mes. Es decir, alrededor de dos mil pesos por debajo a lo que la ley estipula con el nivel de inflación actual: 52,000 pesos.
Díaz indicó que se ha reunido con sindicalistas y otros gremios para tratar el tema, por lo que considera que el mismo debe ser enfocado de una manera más integral al Código Tributario, porque“no podemos tomar medidas puntuales que atenten con la estabilidad… Es innegociable para el Gobierno la estabilidad y la prudencia en las finanzas pública”, expresó.
En tanto Eduardo Sanz Lovatón (Yayo), director general de Aduanas (DGA) publicó un video en sus redes sociales donde le responde de manera categórica al senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, que esta indexación salarial que exige pondría en riesgos las ayudas sociales.
Lovaton considera que los programas sociales son vitales para sacar de la pobreza a los dominicanos que se encuentran en esa condición socioeconómico.
“Cómo podemos pretender eliminar unas de las herramientas esenciales para que nuestra gente tenga movilidad social. Sigamos hablando de los salarios y el debate fiscal.., pero con los subsidios no Omar, porque esos es lo que ayuda a nuestra gente a superarse. No lo digo yo, lo dicen los organismos internacionales. Tengamos cuidados con el populismo”, manifestó.
Críticas
Sin embargo, la decisión de mantener congelados los tramos del ISR ha sido criticada por economistas y representantes del sector laboral, quienes advierten que la falta de indexación reduce el poder adquisitivo de los trabajadores.