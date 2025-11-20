Actualidad Clima

Pronóstico de expertos parece desvanecerse, faltando diez días para el fin de la temporada ciclónica

Por
Foto archivo

Santo Domingo.- Faltando apenas diez días para el final de la temporada de huracanes en el Atlántico y el Golfo de México, todo parece indicar que el pronóstico de los expertos no se cumplirá este año y el mismo quedará por debajo de la media.

La media anual es de 14 tormentas con nombres, pero esta temporada solo se han formado trece, del total de 18 que pronosticaron los expertos en meteorología.

El pronóstico al inicio de esta temporada fue de 18 tormentas, incluyendo nueve huracanes.

Formación de ciclones tropicales

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó este jueves que no se pronostica formación de ciclones tropicales en el Atlántico en los próximos cinco días.

Hasta el 20 de noviembre se han formado trece tormentas y cinco huracanes, cuatro de ellos de categoría mayor.

Las tormentas formadas este año son Andrea, Barry, Samanta, Dexter, Erin, Gabrielle, Humberto, Imelda, Jerry, Karen, Lorenzo Fernand, y Melissa.

Erin, Gabrielle, Humberto, Imelda y Melissa adquirieron categoría de huracán.

Fenómeno atmosférico

La temporada ciclónica se extiende del primero de junio al 30 de noviembre, con su fase más activa en los meses agosto-septiembre.

Melissa ha sido el único fenómeno atmosférico que ha tocado territorios habitados, de manera directa en la zona, y el único que ha transitado por el Caribe esta temporada.

