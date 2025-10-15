La cantante Martha Heredia compartió con gran emoción la noticia de que su hijo, Gerardo Felipe, fue dado de alta médica tras permanecer hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN).

La intérprete publicó el martes en sus redes sociales una fotografía donde se observa la mano del bebé junto a la suya y la de su pareja, el bachatero mexicano Gerardo Lares, acompañada del mensaje: “Estamos completos. ¡Dios es bueno! Gracias por orar y por darnos ánimo, esta felicidad también es de ustedes”.

Asimismo, en un video publicado en su cuenta de Instagram, la ganadora de Latin American Idol expresó la profunda alegría que siente al poder llevar finalmente a su hijo a casa.

“Me acaban de llamar que hoy por fin le dan de alta a nuestro bebé. No puedo explicar lo que siento. Este es el día en que el camino a la clínica se siente más largo”, dijo.

Heredia aprovechó el momento para agradecer las oraciones y el cariño recibido tanto de sus fanáticos como del personal médico que atendió a su hijo.

“Gracias al equipo médico por poner tanto de su parte para que mi hijo esté hoy aquí con nosotros. Soy otra mujer y cada día aprendo más que Dios es grande. A las mujeres que estén pasando por esto, tengan fe, porque sí es posible”, expresó.

El bebé tuvo una intervención quirúrgica para colocarle un catéter en el pulmón, luego de adelantarse el parto. Desde entonces, Heredia mantuvo informados a sus seguidores, solicitando oraciones por la recuperación de su primogénito.