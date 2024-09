Elizabeth Silverio define a Nuria Piera como su «cajero al éxito»

Santo Domingo.- Como su “cajero al éxito”, así calificó Elizabeth Silverio a la periodista Nuria Piera durante una entrevista en la que además, agradeció la exposición pública generada tras ser denunciada por supuesta falsificación de títulos y ejercer ilegalmente como profesional de la salud.

Silverio, autodenominada neurocientífica, al ver una fotografía de la destacada periodista expresó que Dios la utilizó (a Nuria) para sacarla de donde ella estaba y llevarla a la palestra pública.

“¿Qué me llega a la mente? Ella es mi cajero al éxito, ella es la persona que el señor utilizó para catapultarme detrás de dónde yo estaba, ella me llevo a la palestra pública y yo debo agradecer a su persona por el gran tráfico de influencias que ella me ha sumado. Para mí ella tiene dentro de lo que Elizabeth es, lo único que le puedo externar a la señora que acabas de presentar en la foto es un GRACIAS”, manifestó.

Sostuvo que, a pesar de ser conocida en su círculo religioso como predicadora y conferencista, fue la exposición que tuvo en el programa de investigación de la referida periodista lo que le sirvió de trampolín para llegar a más personas.

“Si esto no pasa, yo jamás hubiera podido crear mecanismos de reingeniería, jamás hubiera conectado con personas que necesitaba escuchar, jamás hubiera podido sentarme con personas que en el momento que yo estaba ocupada jamás iba a poder sentarme a prestarle atención… Yo agradezco este trampolín porque esto me enseñó otra parte de la humanidad que yo no conocía”, dijo.

Durante el podcast “El buzón de sugerencias”, de la comunicadora Nieves Marte, Elizabeth Silverio anunció la publicación de su libro “El sistema adámico”, el cual lanzará este 28 de septiembre.

Elizabeth Silverio junto a Nieves Marte en el podcast «El buzón de sugerencias».

También habló sobre su experiencia durante el proceso judicial desencadenado a raíz de las acusaciones conocidas en mayo de 2023, por falsificación y ejercicio ilegal de oficio al poseer un centro de consultas y asistencia a niños con condiciones especiales, el cual fue cerrado por el Ministerio de Salud Pública.

En ese sentido indicó que, las semanas que estuvo en la cárcel fueron muy difíciles, sobre todo por la separación familiar, “pero ese fue el mayor lugar de mi formación, de mi aprendizaje y el mayor escalón de mi fe”, aseguró.

Al ser cuestionada sobre si le gustaría nuevamente ejercer y trabajar con niños a futuro, Silverio precisó tener una decisión personal y familiar al respecto, pero sí desea que le permitan crear una fundación de ayuda para niños con condiciones especiales.

Lo que sí aseguró es que continuará con su trabajo ministerial y en otras áreas, “porque el bien jamás se deja de hacer”.

Acusaciones

Se recuerda que, la denuncia conllevó que la mujer de 31 años fuera acusada de acusada de violar las disposiciones de los artículos 147, 148, y 405 del Código Penal Dominicano, el artículo 92, 93, 157 numeral 7 de la Ley 42-01, Ley General de Salud, artículo 62 de la Ley 66-97, Ley General de Educación: y los artículos 13 y 396 de la Ley136-03, sobre la Protección de los Derechos Fundamentales de los Niños, niñas y Adolescentes.

Posteriormente, el Ministerio Público arrestó a Silverio y un juez de la Oficina Judicial de Atención Permanente del Distrito Nacional le impuso tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, en la cárcel Najayo Mujeres, en San Cristóbal.

Semanas después, se le varió la medida de coerción por uso de dispositivo electrónico para que solo pueda circular en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo.

Silverio estuvo bajo esta dispocision varios meses hasta que el 4 de marzo del 2024 el juez del Primer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Raymundo Mejía, acogió una solicitud de variación de medida de coerción hecha por el abogado Cándido Simón, en favor de Silverio, para el retiro del localizador electrónico y ampliación de los límites de movilización de la imputada.