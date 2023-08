“Ella baila sola” de Peso Pluma puso música al verano según Spotify

Madrid.- El gigante musical Spotify notificó este jueves que la canción más escuchada del verano en su plataforma a nivel mundial fue “Ella baila sola” de los mexicanos Eslabón Armado y Peso Pluma, tras cosechar más de 390 millones de reproducciones.

No es la única canción de éxito global durante los pasados meses en la que aparece el joven artista Peso Pluma, pues en quinto lugar de la clasificación de la compañía sueca también aparece “La Bebe – remix”, en la que participa junto a Yng Lvcas.

En segundo lugar de las canciones del verano de Spotify figura “Where She Goes” de Bad Bunny, en tercero “Seven” de Jung Kook y Latto y, en cuarto, pese a ser un tema de 2019, “Cruel Summer” de Taylor Swift.

También TikTok comunicó cuáles fueron las canciones con más inserciones en sus vídeos.

Por este orden, se trata de “If We Ever Broke Up” de Mae Stephens en primer lugar, “What It Is” de Doechii en segundo y “Girls Like Me Don’t Cry (Sped Up)” de Thuy en tercero.

El quinteto de honor lo cierran “Cupid -Twin Ver- Sped Up Version” de Fifty Fifty y “Lala” del puertorriqueño Myke Towers.