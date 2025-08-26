Santo Domingo. – La Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana informó que William D. Swaney asumió como nuevo Cónsul General, reforzando los lazos diplomáticos y consulares entre ambos países.

William Swaney, miembro de carrera del Servicio Exterior Superior con casi treinta años de experiencia, ya había prestado servicios en el país en dos ocasiones previas: primero en 1997 como vicecónsul y luego en 2018, desempeñando diversos roles durante la pandemia.

Su trayectoria internacional incluye asignaciones en México, Francia, Camerún, Afganistán y los Países Bajos, además de cargos en Washington D.C. en la Oficina de Organizaciones Internacionales y el Centro de Operaciones del Departamento de Estado. También formó parte de un equipo de reconstrucción provincial en Afganistán.

El diplomático posee una Maestría en Asuntos Internacionales de la Universidad George Washington y un título de pregrado de Bates College, y domina el idioma español.

“Estamos aquí para ofrecerles un servicio eficiente, transparente y rápido. Así, reforzando los lazos comerciales, culturales y familiares que unen a la República Dominicana y los Estados Unidos», señaló Swaney en un video colgado en las redes sociales de la embajada.

Entre sus responsabilidades se incluyen la supervisión de las operaciones consulares de la embajada, que abarcan la atención a ciudadanos estadounidenses en el país y la emisión de visas para dominicanos interesados en visitar, estudiar o trabajar en Estados Unidos.

La Embajada destacó que su nombramiento representa un paso más en el fortalecimiento de la cooperación bilateral.