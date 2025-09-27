SANTO DOMINGO– El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) informó que mantiene una vigilancia permanente sobre los embalses del país, al tiempo de precisar que el volumen nacional de agua en las presas ronda el 60%, encontrándose éstas en condiciones de recibir las lluvias que caen sobre el territorio nacional y las pronosticadas para los próximos días por el Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET).

El INDRHI informó que mantiene el monitoreo junto al Comité de Operación de Presas y Embalses (COPRE) y al Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y en su reciente boletín hidrológico, el organismo hidráulico indica que entre los embalses beneficiados con aportes de lluvia están Sabaneta, Sabana Yegua, Montegrande, Jigüey, Valdesia, Monción, Tavera, Bao, Rincón y Hatillo, los que están en proceso de recuperación de manera controlada.

Respecto a las presas de Sabaneta y Sabana Yegua, por disposición del COPRE, durante las próximas horas sus turbinas de generación no serán operadas para evitar descargas aguas abajo y reducir los aportes en las cuencas de los ríos San Juan y Yaque del Sur.

En el referido boletín hidrológico se informa que las máximas precipitaciones han ocurrido hacia la vertiente suroeste de la cordillera Central y zonas montañosas, así como en las zonas de Peralta y Padre Las Casas, en Azua; San Cristóbal, San Juan, La Altagracia, La Romana, El Seibo, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, Dajabón, Valverde, Santiago Rodríguez, Villa Vásquez, Santiago, Bonao, La Vega, Samaná, Nagua, Monción, Elías Piña y Restauración.

El INDRHI resalta que una de las funciones del sistema nacional de presas es mitigar el impacto de las lluvias, al retener en sus embalses gran parte del agua de escorrentía, controlando las inundaciones en la cuenca baja de los ríos regulados, al tiempo que esa agua se constituye en una reserva que ofrece garantía hídrica para consumo humano, riego para la producción, generación de energía, entre otros usos.

Comité de Operación de Presas

El COPRE está conformado por el INDRHI, INDOMET, la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), el Ministerio de Defensa (MIDE), el Ministerio de Agricultura, el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), y las Corporaciones del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) y de Santiago (CORAASAN).