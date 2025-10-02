Embraer, líder mundial en la producción de aparatos para vuelos regionales, despachó entre julio y septiembre pasados 41 aviones ejecutivos y 20 comerciales. / Archivo.

São Paulo.- La compañía brasileña Embraer, considerada el tercer mayor fabricante de aviones del mundo, reportó este jueves la entrega de 62 aeronaves durante el tercer trimestre del año, lo que representa un aumento del 5 % en comparación con el mismo periodo de 2024.

El ritmo de entregas se mantuvo prácticamente estable en comparación con el segundo trimestre de 2025, cuando llegó a 61 unidades, según indicó la compañía aeronáutica en un comunicado.

Embraer, líder mundial en la producción de aparatos para vuelos regionales, despachó entre julio y septiembre pasados 41 aviones ejecutivos y 20 comerciales, once de los cuales de su modelo E195-E2.

En el segmento de Defensa y Seguridad, entregó un modelo KC-390 Millennium, aeronave destinada para el transporte militar.

Para este 2025, Embraer prevé entregar entre 77 y 85 aviones comerciales y entre 145 y 155 ejecutivos, lo que supondría un incremento del 10-15 % en la comparación anual.

La empresa, fundada en 1969 y con sede en São José dos Campos, estado de São Paulo, obtuvo un beneficio de 246 millones de reales (46 millones de dólares al cambio de hoy) en el primer semestre de este año.

En todo 2024 ganó 1.920 millones de reales (unos 360 millones de dólares), un 145 % más que en 2023.