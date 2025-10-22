Emilio y Gloria Estefam también han cuestionado las actuales políticas migratorias de Estados Unidos, en particular las deportaciones masivas. / Fuente externa.

Miami (EE.UU.).- El reconocido productor cubanoestadounidense Emilio Estefan fue galardonado este miércoles como “Productor del Siglo” durante la Semana de la Música Latina de Billboard, en reconocimiento a su destacada trayectoria y por haber colocado 14 canciones en el primer lugar de las listas de popularidad en los últimos 25 años.

«Increíble, (estoy) muy feliz, cuando empezamos nosotros (hace) 50 años era casi imposible, un sueño, tener nuestra música latina donde está en estos momentos y hemos trabajado tanto y ser reconocidos por la industria y por el Billboard es muy importante», declaró Estefan.

El artista, quien recibió el reconocimiento en el teatro The Fillmore de Miami Beach, ha producido 50 canciones que han entrado en la lista popularidad de ‘Billboard’s Hot Latin Songs’ en lo que va del siglo, de 2000 a 2024, incluyendo 14 en el primer lugar, según la organización.

Entre ellas destacan ‘Déjame entrar’ de Carlos Vives, ‘Te quise tanto’ de Paulina Rubio, además de las que ha hecho con su esposa, Gloria Estefan, como ‘No me dejes de querer’, ‘Tu fotografía’ y ‘Hotel Nacional’.

Ejecutivos de la música atribuyen al cubano de 72 años, quien ha recibido 19 Grammys y la Medalla Presidencial de la Libertad de Estados Unidos, popularizar las canciones latinas en los mercados angloparlantes.

«Ahora la puerta está abierta de poder hacer cosas grandes, me siento orgulloso de dejar la excelencia a mis hijos y a una comunidad de nuevos productores, nuevos escritores que ahora tenemos», expresó.

Emilio y Gloria también han cuestionado las actuales políticas migratorias de Estados Unidos, en particular las deportaciones masivas.

El productor expresó que lo «más importante» para él es «que vean el valor de los latinos que han venido a contribuir y a trabajar».

El reconocimiento se entregó en el último día de charlas de la Semana de la Música Latina de Billboard 2025, considerada el encuentro más importante de la industria musical en español, y que el jueves tendrá su noche de premios.

En la semana y la premiación habrá cantantes como Pablo Alborán, Aitana, Laura Pausini, Peso Pluma, Daddy Yankee, Silvana Estrada, Anuel AA, Guaynaa, Ela Taubert, Carín León, Goyo, Grupo 5, y Kali Uchis.