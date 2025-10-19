Santo Domingo.-Una zona de aguaceros se ha tornado más activa en los últimos días, por lo que una depresión tropical podría formarse tan pronto dicho sistema ingrese al Caribe, de acuerdo al pronóstico del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (CNH).

Dicho sistema se localizaba la mañana del domingo al sureste de las Islas Barlovento, de acuerdo al informe del CNH, y se cree que podría convertirse en una depresión tropical.

También puede leer: Amenaza de huracanes se mantiene en la cuenca atlántica, pese a disminución de ciclones

Dicho fenómeno se mueve hacia el oeste a unos 20 y 25 millas por hora (32 y 40 kilómetros), con viento mejor organizado, dice el pronóstico.

Tanto el Centro Nacional de Huracanes como el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informaron que vigilan la evolución de esta onda tropical que podría ingresar al Caribe en los próximos días.

Indomet exhortó a la población a mantenerse atenta a las informaciones que serán emitidas durante lo que resta de la temporada de huracanes en el Atlántico y el Golfo de México.

En la actual temporada ciclónica se han formado doce tormentas con nombres, de las cuales cuatro han alcanzado categoría de huracán.

Los expertos pronosticaron para esta temporada un total de 18 tormentas con nombres y nueve huracanes.

La temporada se extiende del primero de junio al 30 de noviembre.

En otro orden, Meteorología exhortó a los operadores de embarcaciones a permanecer en puerto, debido al oleaje anormal en la costa atlántica.