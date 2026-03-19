Santo Domingo.– Residentes del municipio La Victoria solicitaron al Gobierno la extensión del Teleférico de Santo Domingo desde Sabana Perdida hasta la avenida Circunvalación, con el objetivo de mejorar la movilidad en esa zona.

Ciudadanos consultados aseguran que la ampliación del sistema contribuiría a aliviar el transporte de miles de personas que residen en esa comunidad y sectores cercanos.

“Si lo extienden hacia la avenida Circunvalación, se cubriría una ruta que involucra a miles de personas que residen en La Victoria y zonas aledañas”, expresó José Rojas, residente del lugar.

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La Victoria colinda con la avenida Circunvalación, que conecta ese municipio con la carretera nueva de Samaná, en una zona donde actualmente se desarrollan proyectos habitacionales y se instalan nuevas empresas.

Ante este crecimiento, los comunitarios insisten en la necesidad de ampliar el sistema de transporte para responder a la demanda existente.