EN VIVO: Rueda de prensa PLD sobre arrestos en Operación Calamar

TEXTO COMPLETO DECLARACIÓN DEL PLD

PARTIDO DE LA LIBERACION DOMINICANA

“Servir al Partido para Servir al Pueblo” Comité Político

Declaración pública

El que crea que el PLD abandonará las calles se equivocó, medio a medio, pues ahora más que nunca es que tenemos que trabajar sin descanso.

No nos vamos a dejar distraer por una administración del PRM que va en caída libre, pues Luis Abinader y su gobierno sabe que el principal enemigo de su reelección es el fracaso de su gestión.

El presidente Luis Abinader, con ese ministerio público que le pertenece, se ha propuesto destruir al PLD. Pero le decimos a él y a todo su gobierno, en el PLD no tenemos miedo. Le repito, al PLD no lo saca nadie de las calles, pues en el PLD no tenemos miedo.

Con respecto a los acontecimientos recientes, la discusión sobre inocencia o culpabilidad corresponde únicamente a la justicia. Nuestra única posición es y siempre ha sido el cumplimiento de lo dispuesto en la legislación dominicana, en fondo y en forma, siempre respetando la dignidad de los investigados y la presunción de inocencia. Más no podemos dejar de expresar nuestra profunda indignación por la manera oportunista y atropellante en que fueron detenidos nuestros compañeros por parte de un Ministerio Público que está actuando como un instrumento de la reelección de Luis Abinader.

Compartimos la aspiración de la sociedad de avanzar hacia una efectiva aplicación de una justicia objetiva y no selectiva, donde no haya presuntos favoritos ni vacas sagradas.

Y decimos no vacas sagradas porque todo el mundo ha visto las denuncias de escándalos de corrupción del actual gobierno, desde ministros hasta directores generales, pero al parecer estos casos no han llegado al Ministerio Público de este gobierno.

Todo el país ha visto los reportajes de programas investigativos como los de Nuria Piera y Alicia Ortega, que han mostrado pruebas irrefutables del uso de recursos del Estado en la compra de alcaldes y dirigentes de otros partidos, y tampoco esto ha tenido consecuencias.

Nosotros queremos preguntarle al ministerio público y a su jefe, Luis Abinader, por qué salvo el famoso Caso 13, ¿cuántos procesos hay abiertos y cuántos presos a pesar de que van 23 destituciones por la comisión de presuntas irregularidades y actos de corrupción?

No obstante, resulta claro que detrás de estas acciones hay intereses políticos. Habían preparado estos expedientes hace dos años y meses, pero esperaron estar a menos de un año de las elecciones para accionar.

Esperar la cercanía con las elecciones para imputar al compañero Gonzalo Castillo, anterior candidato del Partido, y quien sacó 4 de cada 10 votos en el país, es claramente el resultado de que Luis Abinader sabe que su caída no hay quien la pare y que, por el contrario, Abel Martínez cada día conquista más el corazón de esos dominicanos que quieren ver un gobierno que dé resultados. Se habla de financiamiento ilícito de campaña y nosotros nos preguntamos: ¿a quién financió el narcotráfico, de qué partido son los extraditados y los extraditables?

El PLD solicita al Ministerio Público que investigue a Luis Abinader, ya que el ciudadano Ángel Lockward, hoy apresado, ha declarado en más de una ocasión que le entregó 400 millones de pesos al hoy presidente de la Republica para su campaña. ¿Si el Ministerio Público objetivo e independiente ha dicho que ese dinero de Lockward es ilícito, por qué entonces no ha investigado al presidente de la República?

A nuestra dirigencia le decimos que se mantenga atenta a las instrucciones del Partido. En la próxima reunión del Comité Central de este domingo se tomarán importantes decisiones para la defensa de la democracia, de los intereses del pueblo dominicano, y el Comité Político está procediendo a convocar una jornada nacional de movilización en defensa de todo lo antes mencionado.

A la gente que paga una gasolina cara, comida cara, que no le alcanza el sueldo, que está al borde de la desesperación por el aumento en las tasas de interés y que por miedo a la delincuencia no puede salir a las calles y, sobre todo, al pueblo que está cansado de la falta de pan y el exceso de circo, le decimos: aguanten, que falta poco.

Las calles de Republica Dominicana serán testigos de las luchas que libraremos en defensa de la democracia, de los intereses del pueblo dominicano y el respeto de la dignidad de las personas.