República Dominicana acoge encuentro internacional de Fuerzas Aéreas de la CFAC

Puerto Plata.– La República Dominicana es sede de la XXV Actividad Especializada y Ejercicio Real y/o Virtual de Fuerza Aérea de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas (CFAC), que se celebra del 22 al 26 de septiembre de 2025 en esta ciudad norteña, con la participación de delegaciones oficiales de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y el país anfitrión.

En el acto de apertura, el mayor general piloto Floreal Suárez Martínez, comandante general de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD), dio la bienvenida a los representantes militares en nombre del ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre.

“Esta nación abre sus puertas para recibirlos como miembros de la CFAC, con la disposición de compartir experiencias y fortalecer los vínculos que nos unen. Estoy seguro de que al concluir contaremos con consensos que fortalezcan la integración y la cooperación”, expresó Suárez Martínez.

La agenda incluye ponencias y discusiones sobre operaciones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento; respuesta conjunta ante emergencias nacionales como incendios; protección del espacio aéreo; modernización del adiestramiento de tripulaciones; y el fortalecimiento de las capacidades operativas de la Fuerza Aérea Dominicana.

Asimismo, los participantes aprobarán nuevos programas de cooperación, revisarán lecciones aprendidas y definirán la agenda de la próxima edición, que tendrá lugar en Guatemala en 2026.

La CFAC, creada en 1997 y de la cual la República Dominicana forma parte desde 2007, tiene como misión fortalecer la seguridad, la integración y el desarrollo militar de la región centroamericana a través de la cooperación, la coordinación y el apoyo mutuo entre sus Fuerzas Armadas miembros.