Abinader y Marco Rubio abordan crisis haitiana y seguridad regional en la ONU



NUEVA YORK.- La inseguridad y la violencia en Haití formó parte de las conversaciones entre el presidente Luis Abinader y el secretario de Estado de los Estados Unidos Marcos Rubio.

«Los Estados Unidos valoran enormemente nuestra relación con la República Dominicana en una serie de temas, desde la seguridad regional hasta la urgente necesidad de más apoyo internacional para hacer frente a la inseguridad y la violencia en Haití».

«Tuve una reunión productiva con el presidente Luis Abinader sobre estos temas en la Asamblea General de las Naciones Unidas», dijo RuBio en su cuenta de Instagram.

Crisis haitiana

En Haití debido a la violencia de pandillas, lo cual obstaculiza los esfuerzos de asistencia de parte de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Los ataques de pandillas, las ejecuciones extrajudiciales, los secuestros y la violencia se han convertido en pan nuestro de cada día en la vida de los haitianos, forzando a los residentes locales a abandonar sus hogares.

También hablamos sobre la próxima cumbre de las Américas que será orga izada por República Dominicana.

La Cumbre, que tendrá lugar en diciembre de 2025 en Punta Cana, República Dominicana, abordará el lema “Construyendo un Hemisferio Seguro, Sostenible y de Prosperidad Compartida”.

Reunirá a los Jefes de Estado y de Gobierno de los países del Hemisferio, quienes debatirán sobre los retos y oportunidades que enfrentan las Américas. Este evento de alto nivel abordará la seguridad humana desde una perspectiva multidimensional, enfocándose en áreas clave como la seguridad ciudadana, alimentaria, energética e hídrica.

La región enfrenta desafíos multidimensionales en materia de seguridad. La inseguridad ciudadana, el crimen organizado y los efectos del cambio climático son amenazas crecientes que requieren una respuesta coordinada y multilateral.