Enny Romero renace con las Águilas Cibaeñas

Luego de sufrir una lesión en la espalda y ser cambiado de equipo, Enny Romero hoy se perfila como el inminente ganador del premio Lanzador del Año de la temporada 2024-25 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana.

Lo que está ocurriendo esta campaña con el zurdo nativo del barrio Katanga de Los Mina, es como si se tratase de un resurgir en su espíritu competitivo cada vez que sube a la lomita, mostrándose desafiante y dominante en cada salida.

Los números que registraba hasta antes de su salida del sábado, hacen pensar que Enny no tan solo puede ser ganador del premio a Lanzador del Año, si no que también es un serio contendor para convertirse en Jugador Más Valioso.

Es líder en efectividad, con 1.17; victorias, con su marca de 6-1 y es co-líder de ponches, con 44, además registra un WHIP de 1.02 y ha sido el abridor con más aperturas de calidad, con 9.

Resultados

El desempeño mostrado por el efectivo zurdo, es el resultado a un programa de trabajo al que tuvo que someterse para rebajar unas 25 libras que subió a raíz de la inactividad que le provocó una lesión en la espalda.

“Después que tuve la lesión en la espalda, me preparé, me enfoqué. Pude trabajar en mi cuerpo y rebajar 20 libras, ya que con la lesión aumenté casi 25 libras. Me recuperé, pude correr y hacer todas mis cosas, trabajé y hoy están viendo los resultados”, explicó.

Objetivo



Enny Romero señala que su prioridad en estos momentos no está en ganar lauros a lo individual, indica que su principal objetivo es ayudar a que las Águilas se conviertan en campeonas.

“No pienso en premios, siempre lo he dicho. Lo primordial ahora mismo es ayudar a las Águilas y después de ahí veremos si los premios llegan. Los recibo con la gracia de Dios, pero no pienso en premios, primero pienso en las Águilas”, manifestó.

Para olvidar

La temporada pasada fue una para el olvido para Enny, quien no mostró con los Leones del Escogido el dominio que se esperaba por las dolencias, su recta no lucía tan explosiva como en años anteriores, presentando inconvenientes para abanicar a sus oponentes.

En el torneo 2023-24, tuvo una efectividad de 5.17, un WHIP de 1.40 y recetó 22 ponches en 8 aperturas, lanzando 31.1 entradas.

Por sus fueros

Para la presente campaña, Enny ha retornado por todos sus fueros y está teniendo una actuación parecida a la del 2018-2019, cuando quedó segundo en las votaciones para el premio a Lanzador del Año.

En esa ocasión apenas registró récord de 2-1 pero tuvo un promedio de carreras permitidas de 1.17 y un porcentaje de embasar bateadores de 0.87. Recetó 54 ponches y la oposición le bateó .175.

La curva

Además de su potente bola rápida, Enny ha trabajado en su curva y otros lanzamientos, que le han beneficiado, dando crédito al trabajo que realizó en la temporada muerta con Manny García, quien inició como dirigente de las Águilas.

“Manny (García) me puso los dedos más separados para que la curva tuviese mejor rompimiento. Como la acción de mis brazos mis es larga, ya no tengo que acortarla como antes y ya ustedes están viendo los resultados”, explicó.

Valía de coaches

“Los trainers y coaches de las Águilas me han ayudado a ser más consistentes, tenemos un plan diario el cual ha sido de mucha valía”, resalta.

Entrega

Enny, quien ahora muestra su entrega con las Águilas luego de accionar con el Escogido por 10 temporadas, reveló que ha recibido varias ofertas de trabajo en el béisbol internacional y que ha puesto como condición que le dejen lanzar con los ciabeños hasta donde lleguen.

“Si ellos quieren aceptar, que acepten. Si no hablamos luego de la Serie del Caribe. No he rechazado ninguna oferta, simplemente he puesto mis condiciones”, sostuvo.

Cambio de ambiente

Ha sido muy notorio que el cambio de equipo le ha favorecido a Enny Romero, quien muestra constantemente su agradecimiento con los Leones del Escogido, equipo con el cual debutó en la pelota dominicana.

Un Apunte

Respaldo

“El apoyo que he sentido de los bateadores me llena de emoción, ya que puedo lanzar sin problemas sabiendo que tengo una ofensiva que me respaldará. Lanzo libremente y lleno de emociones durante cinco o seis entradas”, dice Enny.

En Números

282

Ponches

Totaliza Enny Romero en la Lidom, incluyendo regular (197) , Round Robin (70) miniplayoffs (8) y final (2).

19

Victorias

En general todo su accionar en la pelota dominicana.