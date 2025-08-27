España.- Después de 24 años de discreta relación, el cantante Enrique Iglesias (50) y la extenista Anna Kournikova (44) vuelven a ser noticia en el mundo del espectáculo: la pareja espera su cuarto hijo.

La exclusiva la reveló la revista ¡Hola!, que publicó imágenes de Kournikova embarazada mientras llevaba a sus tres hijos al colegio en Miami. Según fuentes cercanas, la rusa se encuentra en el ecuador del embarazo y el bebé nacerá a finales de este año.

Kournikova embarazada

Puedes leer: ¡Karol G y la NFL! Una noche épica de música y fútbol en Brasil

Fieles a su estilo de mantener su vida privada en absoluto hermetismo, la pareja nunca ha confirmado públicamente sus embarazos anteriores, que siempre salieron a la luz gracias a fotos inesperadas. Iglesias y Kournikova ya son padres de los mellizos Nicholas y Lucy (2017) y de Mary (2020).

Nicholas y Lucy (2017) y de Mary (2020).

El nuevo integrante será además el noveno nieto de Isabel Preysler, sumándose a la extensa familia. Mientras tanto, Iglesias continúa con su gira internacional, pero ha confesado en varias ocasiones que la paternidad lo ha hecho más responsable y que procura pasar el mayor tiempo posible con sus hijos.