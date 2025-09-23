Anuncian actividades para honrar cacique Enriquillo

Santo Domingo.- Organizaciones de la ciudad de Azua realizarán varias actividades para conmemorar el aniversario de la muerte del cacique Enriquillo, ocurrida el 27 de septiembre de 1535, y el tercer aniversario de la llegada a esa sureña provincia de la extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Las festividades incluyen un encuentro este viernes a partir de las 9:00 de la mañana, en el Centro UASD-Azua, donde se honrará la memoria de Enriquillo.

Leer también: Arqueólogos buscarán restos de Enriquillo en Pueblo Viejo de Azua

En el encuentro participarán el sacerdote Rafael Cuello, de la parroquia Puerto Viejo, en esa provincia, así como la historiadora Lidia Martínez de Macarrulla, y Marcial Figuereo, director del Centro UASD-Azua.

Enriquillo fue un líder taíno que enfrentó la explotación de la raza nativa por parte de los colonizadores españoles, en el siglo sexto.