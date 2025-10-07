Actualidad Clima

Entérate: aguaceros se acercan, alerta verde en varias provincias

Aguaceros

Santo Domingo.- El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) emitió alerta verde para las provincias Dajabón, la zona sur de Santiago de los Caballeros y Santiago Rodríguez, donde se esperan aguaceros en las próximas horas.

Estos aguaceros se producirán debido a la interacción de una vaguada con una onda tropical localizada cerca de Puerto Rico.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó que las lluvias continuarán este miércoles sobre El Seibo, La Romana, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, Monte Plata y Santo Domingo, así como en San José de Ocoa, Monseñor Nouel, La Vega, San Juan, Elías Piña, Valverde y el Distrito Nacional.

Meteorología también informó que el oleaje ha comenzado a normalizarse en la costa atlántica, aunque se mantiene la recomendación de navegar cerca de la costa.

