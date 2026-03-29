Semana Santa con pronóstico de lluvia; frente frío traerá aguaceros en varias provincias

Santo Domingo.-Los dominicanos podrían celebrar Semana Santa con lluvias, porque, a pesar de que el ambiente meteorológico ha registrado mejoría, un frente frío llegará este lunes desde el norte, para provocar aguaceros en varias provincias.

De acuerdo al informe de este domingo del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), el frente frío o sistema frontal provocará aguaceros sobre poblaciones ubicadas en la costa atlántica dominicana.

Este ambiente climático se extenderá a poblaciones ubicadas en las cercanías de la Cordillera Central, más Santo Domingo y el Distrito Nacional, según el pronóstico.

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También se pronostica oleaje anormal en el océano Atlántico.

En la Semana Santa muchos dominicanos se trasladan a balnearios, pero podrían ver frustradas sus vacaciones, debido a la llegada de dicho fenómeno.

Meteorología también informó que se descontinuó el nivel de alerta que regía en algunas provincias, el cual podría reactivarse con la llegada del frente frío.

Un frente frío es un sistema integrado por viento procedente de Canadá, que, al llegar a la zona del Golfo de México, gira hacia el oriente de Cuba y genera precipitaciones.