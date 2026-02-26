Episcopado Dominicano llama a combatir corrupción y fortalecer la familia

Santo Domingo.– La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) reclamó mayor transparencia frente a la corrupción, la impunidad, la desigualdad y la riqueza desmedida en distintos sectores del país, al dar a conocer su carta pastoral con motivo del mes de la Independencia Nacional.

En el documento, los obispos recordaron que desde hace años vienen alertando sobre estos males. Como antecedente, citaron que en febrero de 2015 ya advertían que la corrupción y la falta de transparencia continuaban siendo obstáculos para la justicia y la paz social en la República Dominicana.

La Iglesia consideró imprescindible educar la conciencia de maestros, niños, adolescentes y jóvenes, a fin de formar mejores ciudadanos comprometidos con los valores éticos y el bien común.

Defensa de la familia y reforma al Código del Menor

En relación con la propuesta de reforma al Código para el Sistema de Protección y Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03), los obispos hicieron un llamado a promover la familia conformada por padre, madre e hijos.

Advirtieron que cualquier atentado contra el núcleo familiar constituye una amenaza para la esperanza de la sociedad y exhortaron a luchar unidos contra los factores que afectan su unidad.

Puedes leer: Tribunal impone un mes de prisión preventiva a estudiantes acusados de agredir a maestro en Villa Consuelo

Sostuvieron que como país es necesario enfrentar de manera conjunta los males que impactan la estabilidad y cohesión de las familias dominicanas.

Inspiración en los Padres de la Patria

El mensaje, titulado “República Dominicana: Un pueblo sostenido en la esperanza”, resalta que la nación nació del sacrificio y la entrega de los Padres de la Patria, junto a otros próceres y mártires que forjaron la independencia y la restauración nacional.

Según el documento, esa esperanza del pueblo se manifiesta en acciones concretas orientadas a transformar la realidad social, inspiradas en el Evangelio y en el legado histórico de los fundadores de la República.

Indicaron que ese ejemplo continúa siendo un impulso vital para fortalecer el compromiso ciudadano y la construcción del porvenir.

Valores cristianos y uso responsable de la tecnología

La pastoral también subraya la necesidad de promover valores cristianos y un uso responsable de la tecnología, en especial de la inteligencia artificial y la revolución digital.

En ese sentido, recordaron que estos avances deben estar al servicio de la dignidad humana, el bien común y las relaciones auténticas, evitando riesgos como la deshumanización o el control ideológico.

Los obispos destacaron además la importancia de la pedagogía del testimonio en la formación de los estudiantes, señalando que el ejemplo de padres, madres, tutores, maestros y líderes es fundamental para transmitir valores y fortalecer la memoria histórica, la fraternidad y la convivencia.