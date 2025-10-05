Según el boletín del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), las lluvias continuarán durante la tarde y primeras horas de la noche, afectando municipios de Monte Cristi, Dajabón, Santiago Rodríguez, Puerto Plata, Valverde, San Juan, Elías Piña, Santiago, La Vega, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, San Cristóbal, San José de Ocoa, Azua y La Altagracia.

Santo Domingo.- El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó escasa lluvia para este domingo en gran parte del país, mientras mantiene alerta por oleaje anormal en la costa atlántica.

Meteorología informó que los aguaceros estarán limitados por el bajo contenido de humedad, pero durante la tarde del domingo se podrían registrar chubascos sobre Hato Mayor, Monte Plata, San José de Ocoa, La Vega, San Juan, Elías Piña y Dajabón.

«Durante las horas matutinas, observaremos un cielo soleado y poco nuboso en todo el país, debido al escaso contenido de humedad. No obstante, en horas de la tarde, en algunas localidades de Hato Mayor, Monte Plata, San José de Ocoa, La Vega, San Juan, Elías Piña y Dajabón, se espera la ocurrencia de aguaceros aislados», dice el informe de este domingo.

Asimismo, el organismo informó que se mantiene vigilando una onda tropical localizada al sureste de las Antillas Menores, la cual presenta un potencial de 70% de posibilidad de convertirse en depresión tropical en los próximos días.

Este sistema pasaría al norte de Puerto Rico, de acuerdo a la proyección del Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Estados Unidos.