Escritor Máximo Rossi presenta a los dominicanos su obra Los Inconformes

Los Inconformes fue presentada por ejecutivos de la universidad UFHEC

Santo Domingo. -Personalidades del mundo académico, poetas, políticos, empresarios y estudiantes se dieron cita en el auditorio del Centro Cuesta del Libro para participar en la presentación del libro de cuentos y ensayos “Los Inconformes, cuentos, ensayos, reflexiones y poemas”, del escritor dominicano, residente en Estados Unidos, Máximo Rossi.

La obra, la más reciente de Rossi, fue presentada por la Universidad Federico Henríquez y Carvajal (UFHEC), en la persona de su rector, Alberto Ramírez Cabral y la vicerrectora Yokasta Alfonsina Mañón.

Manuel Antonio Ramírez Suzaña, presidente de la Corte de Apelación de San Juan; Franklin García Fermín, exministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt); Xiomara Domínguez, presidenta del Movimiento Cultural Sur Internacional y Rosa José, presidenta de la fundación Ama, Vive Funcrav, figuran entre los asistentes al acto.

Además, el rector de la Universidad de la Universidad Universidad Félix Adam (UNEFA), Tomás Ramírez y el ensayista José Espinosa Féliz.

“Los Inconformes, cuentos, ensayos, reflexiones y poemas”, es una novela que el autor ha estado trabajando desde hace más de 40 años, descartando una u otra vez apuntes y borradores, dijo el Rossi, nativo de San José de Ocoa.

Se trata de una ficción situada en la provincia de origen del autor y en ella relata la descendencia de Anselmo Tomás Suero Paulino y Candelaria Rufina Fernández Espinal y su discurrir desde finales del siglo XlX.

Expresa Rossi que se ha propuesto en el relato mixto donde mescla cuatro géneros, una declaración de intenciones, un ethos, un legado de inquietud que ha definido el curso de la humanidad misma desde que el primer homínido miró al horizonte y decidió que había algo más allá de la montaña que lo circundaba. Por lo tanto, es una obra muy abarcadora.

Isael Pérez, presidente del sello editorial que acoge la publicación, además de juramentar al autor invitado de la noche, lo juramentó como miembro de la Asociación Dominicana de Escritores y Periodistas, y destacó el papel del libro y la lectura en el desarrollo de la sociedad moderna.