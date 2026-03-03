Santo Domingo.-El relevista estelar de los Reales de Kansas City, Carlos Estévez, destacó el liderazgo que ejercen dentro del clubhouse el capitán Manny Machado, así como los lanzadores Sandy Alcántara y Luis Severino, de cara al compromiso internacional.

“La presencia de ellos llama mucho la atención a los más jóvenes del equipo”, expresó Estévez al referirse a la influencia del núcleo veterano en la dinámica del grupo.

El cerrador, quien registró 42 salvamentos para liderar las Grandes Ligas, afirmó que el cuerpo de relevistas cuenta con la calidad necesaria para responder en el Clásico Mundial.

“Este grupo saca muchos outs en Grandes Ligas. Debemos manejar la cantidad de lanzamientos y no tendremos problemas en el Clásico”, sostuvo Estévez.