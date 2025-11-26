Estrellas de Consuelo sigue arransando basket de San Pedro de Macorís

Daylin Thomas, de Consuelo, avanza con el balón ante la defensa de Edison Montilla.

El Club Todos Estrellas de Consuelo venció anoche a la escuadra de los Titanes de Miramar, 105-97, en el inicio de la serie final del 43 Torneo de Baloncesto Superior de San Pedro de Macorís (TBS-SPM 2025).

Inmaculado

Una victoria que mantiene al combinado del Ingenio Consuelo con un récord inmaculado de 8-0, incluyendo el liderato de la serie regular de 5-0, le barrió la ronda semifinal A 2-0 al club Centro y en la etapa final salió al frente 1-0 ante Miramar, pactada al mejor de un 5-3.

Copa Banreservas

El campeonato 2025 de la Sultana del Este tiene en opción a la Copa BanReservas y con una especial dedicatoria al exjugador Ambioris Tejada e In Memoriam a Ramón Pérez Tolentino.

Sobresale Thomas

En la ofensiva del Todos Estrellas sobresalió el talentoso joven Daylin Thomas al conseguir un doble-doble de 34 puntos y 12 rebotes, en una temporada de ensueño para el escolta de Consuelo.

La actuación de Thomas contó con el respaldo del refuerzo nacional Bryan Luciano con cifras dobles de 25 tantos más 14 capturas, al igual que Daniel Tyson 12 encestes y 12 atrapadas, Erick Paulino 14 dígitos, Dreslin Richardson nueve y Marvilio Berroa ocho y 12 rebotes.

Los mejores por los Titanes fueron Luis Peña con un doble de 26 unidades y 15 rebotes, 5 asistencias; Edison Montilla con 22 tantos y 11 rebotres y Misael Saunders 21 y 14 rebotes, Danny Solano 22, seis atrapadas y cinco pases de balón.

Sigue hoy

La serie final pactada al mejor de un 5-3, sigue este miércoles con el segundo partido, a las 8:15 de la noche, entre el Todos Estrellas de Consuelo y Titanes de Miramar.

Una colaboración de Odalis Sánchez.

Afronta los hechos de ser lo que eres, porque eso es lo que cambia lo que eres».

(Søren Kierkegaard, filósofo danés)

“Si no quieres repetir el pasado, estúdialo”.

(Baruch Spinoza, filósofo neerlandés )

Hasta mañana, si Dios quiere, dominicanos.