Estrellas sufren sexta derrota seguida tras caer ante Gigantes

Santo Domingo.- Las Estrellas Orientales continúan en un mal momento en el campeonato de béisbol profesional dominicano.

La noche del sábado perdieron su sexto partido consecutivo, en un duelo ante los Gigantes del Cibao, disputado en el estadio Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís, en el este.

El equipo local trató de romper su mala racha, pero al final fue vencido con marcador 8-7, ante unos Gigantes que han ganado dos juegos seguidos, tras perder sus primeros cinco compromisos.

Leones del Escogido vs. Toros del Este

En otro duelo, disputado en el estadio Quisqueya Juan Marichal, los locales Leones del Escogido vencieron por paliza 12-3, a los Toros del Este.

Leones, actuales campeones, y Toros tienen marca de cuatro victorias y cinco derrotas.

Águilas Cibaeñas vs. Tigres del Licey

Mientras, las Águilas Cibaeñas ganaron su sexto partido al hilo, al vencer 4-1, el sábado, a Tigres de Licey.

La tropa local tomó control del partido en el tercer episodio, cuando el criollo Ezequiel Durán conectó jonrón con uno a bordo, para colocar la pizarra 2-0.

En el séptimo anotaron dos más ante el relevista Jairo Asencio, para ampliar 4-0.

Las cuyayas volvieron a dominar a los felinos al propinarle su segunda derrota seguida en dos días.

Fue la tercera victoria de los aguiluchos esta temporada frente a Licey, ya que en su primer duelo lo vencieron 3-0, también en el parque Cibao.

La única vuelta del equipo visitante llegó al plato en la novena entrada, fruto de un vuelacerca del importado Armando Álvarez.

El pitcher ganador fue el nicaraguense Oscar Rayo (1-0), mientras el importado Nico Tellache (0-1) cargó con el revés.

El encuentro se disputó en el estadio Cibao de la norteña Santiago de los Caballeros, ante unos 15 mil espectadores.

Las Águilas encabezan la tabla con ocho victorias y una derrota.