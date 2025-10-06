Santo Domingo.– Los usuarios del transporte público podrán desplazarse a partir de diciembre por el Gran Santo Domingo y Santiago utilizando un solo pasaje en el Metro de Santo Domingo, la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), el Teleférico y los corredores de autobuses, gracias al nuevo Sistema de Integración de Tarifas del Transporte Público anunciado por el Gobierno.

El proyecto, que busca unificar el costo y la forma de pago en los principales medios de transporte masivo del Estado, fue presentado durante una reunión encabezada por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, y el coordinador del Gabinete de Transporte, Deligne Ascención.

Según explicaron las autoridades, el sistema permitirá que con una sola validación electrónica, los pasajeros puedan abordar varios medios de transporte durante el mismo día sin pagar tarifas adicionales, lo que reducirá los costos y facilitará los desplazamientos urbanos.

“Buscamos movilizar una mayor cantidad de pasajeros y que los usuarios puedan tener ahorro al utilizar distintos modos de transporte con un solo pasaje. Para diciembre ya estaremos en implementación en varias zonas”, señaló Ascención.

Aunque todavía no se ha precisado si el sistema utilizará una tarjeta o una aplicación móvil, fuentes del Gabinete de Transporte adelantaron que la tarifa unificada será digital y compatible con el esquema actual del Metro y el Teleférico, integrándose progresivamente con la OMSA y los corredores.

Puedes leer: ¿Sabes en qué usará el gobierno RD$ 2,000 millones recuperados de corrupción?

Primera etapa: Metro, Teleférico y corredores

En su fase inicial, el plan abarcará las líneas 1 y 2 del Metro, el Teleférico de Sabana Perdida y los corredores de las avenidas Winston Churchill y Núñez de Cáceres, como parte de un plan piloto antes de su expansión nacional.

Durante el encuentro también se discutieron avances en materia de movilidad, incluyendo la incorporación de nuevos autobuses con aire acondicionado para ampliar la cobertura y mejorar la comodidad de los usuarios del Gran Santo Domingo.

Hacia una red integrada de transporte

El Sistema de Integración de Tarifas busca consolidar una red de movilidad urbana interconectada, donde los distintos modos de transporte compartan información de usuarios, rutas y horarios a través de una plataforma común.

Puedes leer: Presidente Abinader realiza prueba dinámica en Línea 2C del Metro de Los Alcarrizos

De acuerdo con el Gabinete, el objetivo principal es reducir los costos de transporte, disminuir la congestión vehicular y agilizar los tiempos de viaje en las principales zonas urbanas del país.

En la reunión participaron también el ingeniero Onésimo González (OMSA y TRAE), el general Pascual Cruz Méndez (Digesett), la ingeniera Alexandra Cedeño (Intrant), Jael Isa (Fitram) y Ramón López (Fimovil), entre otros funcionarios vinculados al sector transporte.