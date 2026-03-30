Benjamín Netanyahu

Primer ministro Israel

Por primera vez en siglos no se ofició la misa del Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro de Jerusalén por una prohibición. Lejos de rodear de la mayor seguridad el lugar donde Jesús fue crucificado, se amparó en la incertidumbre para impedir a los cristianos participar en la liturgia. Se trata de otro atentado repudiable.

Yeni Berenice Reynoso

Procuradora general de la República

El tiempo que se ha tomado para completar los sometimientos por el caso Senasa se ha prestado a conjeturas. Algunos sectores han salido a reclamar que se agilicen los sometimientos de los nuevos imputados que ella anunció. Ante el silencio se teme que ocurra lo mismo con el caso Antipulpo, donde el gran pulpo que se mencionó nunca apareció.

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Eduardo Palmer

Publicitario

Había nacido en Cuba, pero fue parte de un grupo que emigró a República Dominicana tras ajusticiamiento de Trujillo en 1961. Aquí se convirtió en uno de los principales publicitarios y productor de espacios de radio y TV de elevado nivel intelectual. Su muerte a los 94 años en Miami es una sentida pérdida.