Expertos:IA no amenaza al periodismo si se informa con la verdad

SAN JOSÉ DE LAS MATAS, SANTIAGO.– La inteligencia artificial (IA) no representa una amenaza para periodistas ni medios de comunicación que se enfoquen en informar con la verdad, afirmaron expertos durante el IX Congreso de Periodistas y Comunicadores, organizado por la Red Nacional de Comunicadores Dominicanos Incorporada (RNCD-INC).

El catedrático Rubén Santana, el analista de Social Listening Pavel De Camps y el abogado Wascar García, director de la Defensa Civil en Puerto Plata, coincidieron en que quienes sí corren riesgo de desaparecer son los que priorizan los “views o likes” por encima de la veracidad.

Puedes leer: Minerd cancela directora del liceo Pedro Mir y asume gestión temporal

Expertos:IA

Los ponentes resaltaron la importancia de verificar la información antes de publicarla para evitar caer en descrédito. Entre los temas abordados destacaron: “La comunicación oral y su importancia en el profesional de hoy” (Santana), “Papel de la comunicación en situaciones de emergencias” (García) y “El periodismo en la era de la IA: por qué el cambio y la evolución” (De Camps).

El congreso, celebrado del 26 al 28 de septiembre en el hotel Riviera Campo Verde de San José de las Matas, reunió a más de 100 periodistas y comunicadores de distintas provincias, así como de Estados Unidos y Canadá.

Durante la actividad, fueron reconocidos con placas José Disla, Bladimir García y Guaroa Andújar, además de los expositores y la agrupación típica The New Mambo, por sus 17 años de trayectoria.

Quizas te interese: Aeropuerto Las Américas: repatriación de dominicanos en aumento

El presidente de la RNCD, José Gutiérrez, destacó que estos congresos fortalecen la formación, la unidad y el intercambio entre los miembros y sus familias, quienes este año disfrutaron de las atracciones turísticas de Sajoma, rifas, premios y una fiesta con The New Mambo.

El evento contó con el respaldo de varias instituciones públicas y privadas, entre ellas los ministerios Administrativo de la Presidencia, Salud Pública y Obras Públicas; la Policía Nacional; el Senado; ProIndustria; Coraasan; Induveca; Brugal; y la Cervecería Vegana.