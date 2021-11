Exposición 80 años Banreservas describe creación de banca nacional

Santo Domingo.- La historia de la banca en el país inicia en julio de 1869 cuando fue otorgada la concesión al Banco Nacional de Santo Domingo, que apenas estuvo abierto por seis meses operando, hasta enero de 1870, a consecuencia de la falta de experiencia de sus ejecutivos, y la incapacidad material para ofrecer soluciones oportunas, según se expone en la Exposición 80 años Banreservas: historia y sociedad.

Una visita guiada a la muestra, abierta hasta el seis de enero próximo en el Centro Cultural Banreservas, en la Ciudad Colonial, da cuenta de que, tras ese fracaso, los primeros intentos consistentes de crear del sistema financiero inician en 1908 con la apertura de oficinas del primer banco extranjero, The Royal Bank of Canadá, seguida, meses más tarde, por la llegada The Bank of Nova Scotia (ambos canadienses) y Nacional City Bank of New York, (estadounidense).

La muestra permanecerá abierta en el Centro Cultural Banreservas hasta el dos de enero próximo, en la calle Isabel La Católica, frente a la sede principal del banco.

Raulina Capellán, museógrafa del Centro Cultural Banreservas, refiere que entre la creación del primer y abortado banco dominicano y la fundación, en 1941, del Banco de Reservas, pasarían 72 años.

Hora de fundación

El Banco de Reservas sería creado por el Estado, entonces detentado por la dictadura de Trujillo, ante la necesidad de contar con un banco gubernamental que canaliza las operaciones públicas y privadas e impulsará, formalizará el sistema bancario y fortaleciera la economía, y la intención, no declarada, de hacer más eficiente el manejo de recursos para fortalecer el régimen tiránico que detentaba el poder por 31 años.

Capellán cuenta que el viernes 24 de octubre de 1941, a las 11:30 de la mañana, los miembros del Congreso Nacional se reunieron en la Cámara de Diputados para escuchar el mensaje de Rafael Leónidas Trujillo, al depositar el anteproyecto de ley destinado a la creación del Banco de Reservas de la República Dominicana. Ese día, legalmente hablando, ocurre el nacimiento de la institución bancaria estatal dominicana. En 1947 se establece el marco legal y las instituciones auxiliares que marcan el inicio del sistema financiero nacional.

Te puede interesar: Inaguran exposición «Banreservas: Historia y Sociedad»

Más tarde, con la caída del régimen y la apertura hacia la democracia, la banca nacional comenzó a establecerse y a prosperar hasta nuestros días, iniciando una trayectoria que le ha ubicado como la institución bancaria gubernamental, trabajando de igual a igual con los bancos privados.

Los siete ámbitos

Raulina Capellán, explica que la exposición, cuya producción tomó cerca de diez meses, incluyendo la recopilación de equipos, fotos, documentos y la creación de un sistema digital interactivo, sostiene que se establecieron siete ámbitos o estaciones interactivos, fue una panorámica del nacimiento y desarrollo del Banreservas.

Cronológicamente montada, la exposición presenta documentos y objetos maquinillas de escribir, sellos, contadoras manuales de dinero y de monedas y el primer cajero automático, instalado en 1991, bajo la denominación de “24 horas” a lo que se suma la reproducción de una bóveda, y mosaicos de fotografías, ampliaciones de cheques, para concluir con los productos y avances del servicio de la actualidad.

Los criterios

El administrador, Samuel Pereyra, al referirse a la sede de la exposición, sostiene: “Somos el único banco que ha creado un centro cultural moderno y eficiente para lograr que se valoren nuestras esencias y se asuma con orgullo nuestra identidad».

El antropólogo Carlos Andújar, asesor del CCBR, sostiene que el interés principal de la exposición es compartir con la comunidad la alegría de los 80 años de fortaleza institucional, de acompañamiento al desarrollo nacional y el fortalecimiento de la marca-país identitario.

Mijail Peralta Rodríguez, el Director de Cultura, explica que la exposición está plasmada en “un lenguaje museográfico magníficamente logrado por el equipo curador, y que tras verla se observa la relación biunívoca entre las historias de Banreservas y de la sociedad dominicana.

Wilson Rodríguez, director de general de Relaciones Públicas, dice que Banreservas con la muestra entrega a la familia dominicana un producto cultural y artístico único, que estará expuesto hasta el mes de enero y que está teniendo una acogida récord de visitantes, superando los niveles de otras exposiciones de mucho éxito en ese Centro Cultural.

Trabajo de equipo

Para compilar los materiales, documentos, fotos, producciones audiovisuales y otros recursos, se creó un equipo multidisciplinario, explica Wilson Rodríguez, que laboró durante meses hasta la apertura el 9 de octubre pasado.

Ese equipo lo integran: el antropólogo Carlos Andújar (curaduría, montaje, textos y coordinación); Martha Esquivel (museografía, montaje y diseño gráfico); Raulina Capellán (montaje y asistencia museografía); Erick Borbón Pamela Núñez y Erick Grullón (artistas participantes y Sylvia Hazoury y Mijail Peralta Rodríguez, en la coordinación general.

La asesoría histórica estuvo a cargo de Roberto Cassá, la fotografía es de Horacio Madrid, la corrección de textos de Juan Salvador Tavárez, Yaritza Romero, Leticia Belén, Michelle Quintero (Departamento Mercadeo, audiovisuales, negocios y tecnología, auxiliares del proyecto). La construcción de la bóveda estuvo a cargo del equipo Vallas Nobles SRL, Arcocie y ANLI, diseño/construcciones.

.