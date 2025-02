El expresidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia), Teodoro Tejada, afirmó que la Oficina de Cooperación Internacional (OCI) no tiene facultad para llevar a cabo licitaciones de manera independiente, tal como lo aseguró el director general de la OCI, Javier Benzán.

Tejada explicó que la OCI debe coordinar sus acciones con el Ministerio de Educación y su Comité de Compras y Contrataciones (MINERD), ya que no es una unidad con autonomía para realizar estos procesos.

Según indicó, la licitación iniciada por la OCI con un monto de 945 millones de pesos, posteriormente modificado e incrementado a RD$966,748,624.00, para la segunda etapa del equipamiento de talleres en centros educativos a nivel nacional, está fuera de sus atribuciones.

“La OCI es la unidad responsable de articular la coordinación de los programas y proyectos de cooperación internacional con las políticas del MINERD para su ejecución participativa. En tal sentido, no es una unidad desconcentrada ni descentralizada, como ha señalado la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP)”, sostuvo Tejada.

El expresidente del Codia recordó que dicha oficina fue creada mediante la Orden Departamental No. 01-2002, del 9 de enero de 2002, y posteriormente modificada por la Orden Departamental No. 18-2009, del 10 de diciembre de 2009.

En este contexto, Tejada enfatizó que la entidad carece de facultad para manejar programas o proyectos con fondos del Presupuesto de Ingresos Corrientes del Gobierno Central, aprobado por el Congreso Nacional.

“Las acciones de la OCI en licitaciones, construcciones, mantenimiento o reparaciones de planteles escolares están fuera de sus atribuciones. Por lo tanto, estas medidas son ultra petita, lo que confirma una violación burda a la Ley General de Presupuesto”, subrayó Tejada.

Asimismo, el exdirigente del Codia resaltó que la descentralización de un órgano del Estado debe ser aprobada por el Congreso Nacional a través de una ley.

En este sentido, indicó que la OCI no tiene facultad para realizar procesos de contrataciones públicas, ya que el artículo 10 del Comité de Compras y Contrataciones del Reglamento No. 416-23, de Aplicación de la Ley No. 340-06, no es aplicable en este caso debido a que la OCI es una unidad de coordinación y no de ejecución en materia de cooperación internacional.

Las declaraciones de Tejada han generado un intenso debate sobre la legalidad de las acciones de la OCI y su papel dentro de la estructura del MINERD, poniendo en el centro de atención la transparencia en el manejo de los recursos públicos destinados a la educación.